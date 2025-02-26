Resmi Gazete'de bugün (26 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Balıkesir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Gümüşhane Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞ



– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2024/23)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/4)



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/130, K: 2024/235 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/132, K: 2024/237 Sayılı Kararı



YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI



– Yüksek Seçim Kurulunun 25/2/2025 Tarihli ve 2025/82 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri