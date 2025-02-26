Resmi Gazete'de bugün (26 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 26 Şubat 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. İşte 26 Şubat 2025 tarihli ve 32825 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Balıkesir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Gümüşhane Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2024/23)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/4)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/130, K: 2024/235 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/132, K: 2024/237 Sayılı Kararı
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
– Yüksek Seçim Kurulunun 25/2/2025 Tarihli ve 2025/82 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Cumhurbaşkanı
- Resmi Gazete
- Son Dakika Haberleri