Resmi Gazete'de bugün (26 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları)
26.02.2026 08:09
Resmi Gazete'de 26 Şubat 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Şubat 2026 tarihli ve 33180 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Anadolu Üniversitesi Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
– Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TÜRKPATENT: 2026/2)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 8/7/2025 Tarihli ve 2025/10406 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 15/10/2025 Tarihli ve 2019/17045 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2025 Tarihli ve 2022/101020 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 6/1/2026 Tarihli ve 2021/37483 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri