Resmi Gazete'de bugün (26 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Karadeniz Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



GENELGE



– Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2023/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2023/38, K: 2023/39 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2023/72, K: 2023/75 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2022/38, K: 2023/80 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2022/92, K: 2023/81 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2022/94, K: 2023/82 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2022/114, K: 2023/83 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri