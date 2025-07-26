Resmi Gazete'de bugün (26 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



KURUL KARARLARI



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/07/2025 Tarihli ve 13657, 13658, 13659, 13660, 13661 ve 13662 Sayılı Kararları



– Nükleer Düzenleme Kurulunun 23/7/2025 Tarihli ve 2025-38/1 Sayılı Kararı



– Nükleer Düzenleme Kurulunun 24/7/2025 Tarihli ve 2025-39/1 Sayılı Kararı



YARGI BÖLÜMÜ



YARGITAY KARARLARI



– Yargıtay 3 ve 4. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri