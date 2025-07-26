Resmi Gazete'de bugün (26 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 26 Temmuz 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Temmuz 2025 tarihli ve 32967 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARLARI
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/07/2025 Tarihli ve 13657, 13658, 13659, 13660, 13661 ve 13662 Sayılı Kararları
– Nükleer Düzenleme Kurulunun 23/7/2025 Tarihli ve 2025-38/1 Sayılı Kararı
– Nükleer Düzenleme Kurulunun 24/7/2025 Tarihli ve 2025-39/1 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
– Yargıtay 3 ve 4. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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