Resmi Gazete'de bugün (27 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– İstanbul Kültür Üniversitesi Kuruluş, Örgütlenme ve İşleyiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Bilimler ve Spektroskopi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– Kapadokya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Kapadokya Üniversitesi Sıcak Hava Balonu ve Hava Gemisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği



– Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 27/2/2025 Tarihli ve 2019/33669 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/2/2025 Tarihli ve 202025004 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 30/7/2025 Tarihli ve 2023/95915 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri