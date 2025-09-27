Resmi Gazete'de bugün (27 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 27 Eylül 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 27 Eylül 2025 tarihli ve 33030 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Gebze Teknik Üniversitesi Çevre ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/09/2025 Tarihli ve 13803 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/09/2025 Tarihli ve 13818 Sayılı Kararı
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 23/09/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/35612] Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
