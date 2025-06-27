Resmi Gazete'de bugün (27 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 27 Haziran 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 27 Haziran 2025 tarihli ve 32939 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1456 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– Türkiye Bilimler Akademisi Genç Akademi Topluluğu Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
– Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 26/06/2025 Tarihli ve 2025/1 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Gündem
- Resmi Gazete