Resmi Gazete'de bugün (27 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 27 Haziran 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 27 Haziran 2025 tarihli ve 32939 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (27 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1456 Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Türkiye Bilimler Akademisi Genç Akademi Topluluğu Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

– Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 26/06/2025 Tarihli ve 2025/1 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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