Resmi Gazete'de bugün (27 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ



TBMM KARARI



1456 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– Türkiye Bilimler Akademisi Genç Akademi Topluluğu Yönetmeliği



YARGI BÖLÜMÜ



YARGITAY KARARI



– Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 26/06/2025 Tarihli ve 2025/1 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri