Resmi Gazete'de bugün (27 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları)

27.11.2025 08:06

Resmi Gazete'de bugün (27 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Resmi Gazete'de 27 Kasım 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 27 Kasım 2025 tarihli ve 33090 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

 

– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 584)

 

– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARI

 

– Danıştay Onikinci Dairesine Ait Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram