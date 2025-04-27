Resmi Gazete'de bugün (27 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 27 Nisan 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 27 Nisan 2025 tarihli ve 32883 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilot Eğitimi Lisans Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
ANA STATÜLER
– Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsü
KURUL KARARLARI
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/04/2025 Tarihli ve 13469, 13471, 13472, 13473 ve 13474 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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