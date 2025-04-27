Resmi Gazete'de bugün (27 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilot Eğitimi Lisans Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



ANA STATÜLER



– Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Ana Statüsü



– Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statüsü



– Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsü



– Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsü



KURUL KARARLARI



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/04/2025 Tarihli ve 13469, 13471, 13472, 13473 ve 13474 Sayılı Kararları



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri