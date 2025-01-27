Resmi Gazete'de bugün (27 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



–– Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



–– Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



–– Anayasa Mahkemesinin 5/12/2024 Tarihli ve E: 2024/57, K: 2024/207 Sayılı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 5/12/2024 Tarihli ve E: 2024/87, K: 2024/208 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri