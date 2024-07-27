Resmi Gazete'de bugün (27 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği



KURUL KARARLARI



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/07/2024 Tarihli ve 12768, 12769, 12770, 12771,12772,12773 ve 12774 Sayılı Kararları



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri