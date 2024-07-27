Resmi Gazete'de bugün (27 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 27 Temmuz 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 27 Temmuz 2024 tarihli ve 32614 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (27 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/07/2024 Tarihli ve 12768, 12769, 12770, 12771,12772,12773 ve 12774 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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