Resmi Gazete'de bugün (27 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
KURUL KARARLARI
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/07/2024 Tarihli ve 12768, 12769, 12770, 12771,12772,12773 ve 12774 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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