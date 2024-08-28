Resmi Gazete'de bugün (28 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER
– Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/9)
– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/10)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerlerieliyor...
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