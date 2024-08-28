Resmi Gazete'de bugün (28 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



TEBLİĞLER



– Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/9)



– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/10)



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerlerieliyor...