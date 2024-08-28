Resmi Gazete'de bugün (28 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 28 Ağustos 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 28 Ağustos 2024 tarihli ve 32646 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (28 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

– Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/9)

– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/10)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerlerieliyor...

Öne Çıkan Video

Beslenme çantası ne kadara dolacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Erzurum'da 4 araçlık zincirleme trafik kazası

Erzurum'da 4 araçlık zincirleme trafik kazası

Hırsız, apartman görevlisi çıktı: 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çalmış

Hırsız, apartman görevlisi çıktı: 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çalmış

Eve düşen yıldırım yangın çıkardı

Eve düşen yıldırım yangın çıkardı

Komşular arasında taşlı sopalı park yeri kavgası: 4 yaralı

Komşular arasında taşlı sopalı park yeri kavgası: 4 yaralı

Kamyonet TIR'a çarptı: Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Kamyonet TIR'a çarptı: Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Samsun'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Samsun'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...