Resmi Gazete'de bugün (28 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



TEBLİĞLER



– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi



– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi



– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi



KURUL KARARLARI



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/10/2025 Tarihli ve 13885 Sayılı Kararı



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/10/2025 Tarihli ve 13892 Sayılı Kararı



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/10/2025 Tarihli ve 13899 Sayılı Kararı



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/26 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/27 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/28 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/29 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/30 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/31 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/32 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/33 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/34 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/35 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/84 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/36 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/88 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/37 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/92 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/38 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

