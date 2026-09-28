Resmi Gazete'de bugün (28 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları)
28.09.2026 08:20
28 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'de 28 Eylül 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 28 Eylül 2026 tarihli ve 33384 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
– Hakkari Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
– Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaşlı Sağlığı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri