Resmi Gazete'de bugün (28 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– KTO-Karatay Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 30/5/2024 Tarihli ve E: 2023/109, K: 2024/113 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2024 Tarihli ve E: 2023/192, K: 2024/161 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2024 Tarihli ve E: 2024/99, K: 2024/162 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/8 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/9 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/10 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/11 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/12 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/13 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/90 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/14 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri