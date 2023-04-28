Resmi Gazete'de bugün (28 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Yönetmeliği



– Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalatına İlişkin Yönetmelik



TEBLİĞLER



– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/9)



– Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2023/4)



KURUL KARARI



– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/04/2023 Tarihli ve 10585 Sayılı Kararı



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARI



– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2023 Tarihli ve E: 2022/155, K: 2023/38 Sayılı Kararı



YARGITAY KARARLARI



– Yargıtay 2 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar



DANIŞTAY KARARI



– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2022/14, K: 2023/2)



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri