Resmi Gazete'de bugün (28 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Yönetmeliği
– Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalatına İlişkin Yönetmelik
TEBLİĞLER
– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/9)
– Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2023/4)
KURUL KARARI
– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/04/2023 Tarihli ve 10585 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2023 Tarihli ve E: 2022/155, K: 2023/38 Sayılı Kararı
YARGITAY KARARLARI
– Yargıtay 2 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
DANIŞTAY KARARI
– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2022/14, K: 2023/2)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri