Resmi Gazete'de bugün (28 Nisan 2026 Resmi Gazete kararları)
28.04.2026 08:07
Resmi Gazete'de 28 Nisan 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 28 Nisan 2026 tarihli ve 33237 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği
– Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği
– Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24/04/2026 Tarihli ve 2026/ÖİB-K-10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri