Resmi Gazete'de bugün (28 Ocak 2026 Resmi Gazete kararları)
28.01.2026 08:11
Resmi Gazete'de 28 Ocak 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 28 Ocak 2026 tarihli ve 3315 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARI
– Nükleer Düzenleme Kurulunun 15/1/2026 Tarihli ve 2026-2/1 Sayılı Kararı
KARAR
– İdare Mahkemesi Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 11/6/2025 tarihli ve 2020/24792 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2025 tarihli ve 2024/11437 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 2/7/2025 tarihli ve 2021/29483 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 29/7/2025 tarihli ve 2022/6548 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 29/7/2025 tarihli ve 2022/56012 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 29/7/2025 tarihli ve 2023/69534 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 9/12/2025 tarihli ve 2021/46563 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri