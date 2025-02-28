Resmi Gazete'de bugün (28 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



ATAMA KARARLARI



– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/65, 66, 67, 68)



YÖNETMELİKLER



– Millî Savunma Üniversitesi Elektronik Harp ve Siber Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği



– Millî Savunma Üniversitesi Kıbrıs, Yunanistan ve Ege-Doğu Akdeniz Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği



– Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞ



– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



KURUL KARARLARI



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/02/2025 Tarihli ve 13328, 13329, 13330 ve 13331 Sayılı Kararları



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri