Resmi Gazete'de bugün (28 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 28 Temmuz 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 28 Temmuz 2025 tarihli ve 32969 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
– Fenerbahçe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2024 Tarihli ve 2020/27204 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2024 Tarihli ve 2021/55966 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2024 Tarihli ve 2019/18391 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2024 Tarihli ve 2020/34479 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 18/12/2024 Tarihli ve 2020/3669 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 18/12/2024 Tarihli ve 2022/75081 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 4/2/2025 Tarihli ve 2020/15324 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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