Resmi Gazete'de bugün (28 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği



– Fenerbahçe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2024 Tarihli ve 2020/27204 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2024 Tarihli ve 2021/55966 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2024 Tarihli ve 2019/18391 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2024 Tarihli ve 2020/34479 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 18/12/2024 Tarihli ve 2020/3669 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 18/12/2024 Tarihli ve 2022/75081 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 4/2/2025 Tarihli ve 2020/15324 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

