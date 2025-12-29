Resmi Gazete'de bugün (29 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları)
29.12.2025 07:46
NTV - Haber Merkezi
Resmi Gazete'de 29 Aralık 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 29 Aralık 2025 tarihli ve 33122 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Elektrik Piyasasında Toplayıcılık Faaliyeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Boğaziçi Üniversitesi Lisans Programlarına Yatay Geçiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– İstanbul Topkapı Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– İzmir Bakırçay Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2026/1)
– Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2026/2)
KURUL KARARLARI
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2025 Tarihli ve 14029 Sayılı Kararı
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2025 Tarihli ve 14030 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2024/203, K: 2025/189 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2025/42, K: 2025/199 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 31/7/2025 Tarihli ve 2023/76490 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 2/7/2025 Tarihli ve 2022/35128 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 2/7/2025 Tarihli ve 2022/52046 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 2/7/2025 Tarihli ve 2023/4176 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri