Resmi Gazete'de bugün (29 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları)

YÖNETMELİK



–– Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



–– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2022/36, K: 2023/84 Sayılı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 22/6/2023 Tarihli ve E: 2022/113, K: 2023/112 Sayılı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2023 Tarihli ve 2018/24097 Başvuru Numaralı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2023 Tarihli ve 2021/24596 Başvuru Numaralı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 24/5/2023 Tarihli ve 2021/8864 Başvuru Numaralı Kararı



YARGITAY KARARI



–– Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânı



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.