Resmi Gazete'de bugün (29 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları)
29.09.2026 08:26
Resmi Gazete'de 29 Eylül 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 29 Eylül 2026 tarihli ve 33385 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Giresun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 8/4/2026 Tarihli ve 2022/90210 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 8/4/2026 Tarihli ve 2022/104137 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 9/4/2026 Tarihli ve 2022/44330 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri