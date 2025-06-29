Resmi Gazete'de bugün (29 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 29 Haziran 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 29 Haziran 2025 tarihli ve 32941 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– TED Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
ANA STATÜLER
– Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye Judo Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye Kano Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye Muaythai Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsü
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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