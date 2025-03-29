Resmi Gazete'de bugün (29 Mart 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 29 Mart 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 29 Mart 2025 tarihli ve 32856 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9695)
YÖNETMELİK
– Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik
GENELGE
– Türkiye’de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029) ile İlgili 2025/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞLER
– İşkolu Tespit Kararları (No: 2025/47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59)
– Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)
KURUL KARARLARI
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/03/2025 Tarihli ve 13404, 13409, 13410, 13411, 13412, 13413, 13414, 13416, 13422 ve 13424 Sayılı Kararları
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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