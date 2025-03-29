Resmi Gazete'de bugün (29 Mart 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARI



– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9695)



YÖNETMELİK



– Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik



GENELGE



– Türkiye’de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029) ile İlgili 2025/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi



TEBLİĞLER



– İşkolu Tespit Kararları (No: 2025/47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59)



– Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)



KURUL KARARLARI



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/03/2025 Tarihli ve 13404, 13409, 13410, 13411, 13412, 13413, 13414, 13416, 13422 ve 13424 Sayılı Kararları



YARGI BÖLÜMÜ



YARGITAY KARARLARI



– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri