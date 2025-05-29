Resmi Gazete'de bugün (29 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI



– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı (Karar: 2025/206)



ATAMA KARARLARI



– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221)



YÖNETMELİKLER



– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/197, K: 2025/86 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 31/10/2024 Tarihli ve 2020/993 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri