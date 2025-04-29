Resmi Gazete'de bugün (29 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ



– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere



YÖNETMELİK



– Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞLER



– Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2025/10)



– Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-13.1.d)



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2024/70, K: 2025/36 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2024/177, K: 2025/40 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 21/11/2024 Tarihli ve 2021/26642 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2024 Tarihli ve 2021/54675 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 17/12/2024 Tarihli ve 2021/956 Başvuru Numaralı Kararı



YARGITAY KARARLARI



– Yargıtay 3 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri