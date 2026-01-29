Resmi Gazete'de bugün (29 Ocak 2026 Resmi Gazete kararları)
29.01.2026 08:07
Resmi Gazete'de 29 Ocak 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 29 Ocak 2026 tarihli ve 33152 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7573 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları
YÖNETMELİK
– Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/2)
– Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2026/4)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2024/214, K: 2025/197 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2025/222, K: 2025/213 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri