Resmi Gazete'de bugün (29 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Doğuş Üniversitesi Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları Uygulama, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Abdülkadir Geylani İslam, İlim, Kültür ve Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
GENELGE
– Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2024-2028) ile İlgili 2024/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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