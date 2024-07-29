Resmi Gazete'de bugün (29 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– Doğuş Üniversitesi Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları Uygulama, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Abdülkadir Geylani İslam, İlim, Kültür ve Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



GENELGE



– Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2024-2028) ile İlgili 2024/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri