Resmi Gazete'de bugün (29 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 29 Temmuz 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 29 Temmuz 2024 tarihli ve 32616 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (29 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Doğuş Üniversitesi Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları Uygulama, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Abdülkadir Geylani İslam, İlim, Kültür ve Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE

Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2024-2028) ile İlgili 2024/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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