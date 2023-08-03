Resmi Gazete'de bugün (3 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARI



– Aydın İli, Didim ve Söke İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Büyük Menderes Deltası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7463)



YÖNETMELİKLER



– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği



– İstanbul Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARI



– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2022 Tarihli ve E: 2018/149, K: 2022/163 Sayılı Kararı



YARGITAY KARARLARI



– Yargıtay 2, 11 ve 12. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri