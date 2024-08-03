Resmi Gazete'de bugün (3 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 3 Ağustos 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Ağustos 2024 tarihli ve 32621 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (3 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/08/2024 Tarihli ve 12788,12789 ve 12790 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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