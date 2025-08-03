Resmi Gazete'de bugün (3 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 3 Ağustos 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Ağustos 2025 tarihli ve 32975 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (3 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– İstanbul Üniversitesi Avrupa Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisadî Gelişme Enstitüsü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– İstanbul Üniversitesi Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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