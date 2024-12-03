Resmi Gazete'de bugün (3 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 3 Aralık 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Aralık 2024 tarihli ve 32741 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (3 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Yetki Alanı Dışında ve Tarafların Farklı Birimlerde Bulunmaları Halinde Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

– Ebelik Yönetmeliği

– Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği

– Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

– Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

TEBLİĞ

– Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2024 Tarihli ve E: 2023/74, K: 2024/141 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2024 Tarihli ve 2021/7919 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2024 Tarihli ve 2021/30972 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2024 Tarihli ve 2021/32528 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2024 Tarihli ve 2020/28399 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2024 Tarihli ve 2019/22031 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2024 Tarihli ve 2021/4028 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2024 Tarihli ve 2021/32932 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 11/7/2024 Tarihli ve 2020/27467 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 11/7/2024 Tarihli ve 2020/39609 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 11/7/2024 Tarihli ve 2021/28395 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 18/7/2024 Tarihli ve 2020/12353 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 18/7/2024 Tarihli ve 2021/40206 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 18/9/2024 Tarihli ve 2020/19618 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 28/3/2024 Tarihli ve 2020/35644 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 18/7/2024 Tarihli ve 2021/10332 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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