Resmi Gazete'de bugün (3 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Yetki Alanı Dışında ve Tarafların Farklı Birimlerde Bulunmaları Halinde Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik



– Ebelik Yönetmeliği



– Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği



– Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik



– Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği



TEBLİĞ



– Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2024 Tarihli ve E: 2023/74, K: 2024/141 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2024 Tarihli ve 2021/7919 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2024 Tarihli ve 2021/30972 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2024 Tarihli ve 2021/32528 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2024 Tarihli ve 2020/28399 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2024 Tarihli ve 2019/22031 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2024 Tarihli ve 2021/4028 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2024 Tarihli ve 2021/32932 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 11/7/2024 Tarihli ve 2020/27467 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 11/7/2024 Tarihli ve 2020/39609 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 11/7/2024 Tarihli ve 2021/28395 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 18/7/2024 Tarihli ve 2020/12353 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 18/7/2024 Tarihli ve 2021/40206 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 18/9/2024 Tarihli ve 2020/19618 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 28/3/2024 Tarihli ve 2020/35644 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 18/7/2024 Tarihli ve 2021/10332 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri