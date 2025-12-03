Resmi Gazete'de bugün (3 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 3 Aralık 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Aralık 2025 tarihli ve 33096 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.