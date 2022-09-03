Resmi Gazete'de bugün (3 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları)

Haberler - ntv.com.tr 03.09.2022 - 09:07
Resmi Gazete'de bugün: 3 Eylül 2022
ATAMA KARARI
- Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/426)
YÖNETMELİKLER
- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
- Türkiye İstatistik Kurumu Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
TEBLİĞ
- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
KURUL KARARLARI
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/09/2022 Tarihli ve 11168, 11169, 11170, 11171, 11172, 11173, 11174, 11175, 11176, 11177 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri