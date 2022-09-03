Resmi Gazete'de bugün (3 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 3 Eylül 2022 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Eylül 2022 tarihli ve 31939 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Haberler - ntv.com.tr 03.09.2022 - 09:07

Resmi Gazete'de bugün (3 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları)

'de bugün: 3 Eylül 2022

ATAMA KARARI

- Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/426)

YÖNETMELİKLER

- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
- İstatistik Kurumu Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

KURUL KARARLARI

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/09/2022 Tarihli ve 11168, 11169, 11170, 11171, 11172, 11173, 11174, 11175, 11176, 11177 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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