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Resmi Gazete'de bugün (3 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları)

03.09.2026 08:09

Resmi Gazete'de bugün (3 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı

3 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları

NTV - Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de 3 Eylül 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Eylül 2026 tarihli ve 33359 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

 

– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

 

– Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

 

– Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri ve Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-42.1.b)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

 

– Yargıtay 2 ve 7. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri