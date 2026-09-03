Resmi Gazete'de bugün (3 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları)
03.09.2026 08:09
3 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'de 3 Eylül 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Eylül 2026 tarihli ve 33359 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
– Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri ve Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-42.1.b)
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
– Yargıtay 2 ve 7. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri