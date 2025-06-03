Resmi Gazete'de bugün (3 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 3 Haziran 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Haziran 2025 tarihli ve 32919 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (3 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Bozçakır HES Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Ankara İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9945)

– SeyyidBattalGazi-1 GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Malatya İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9946)

– Siirt-Kurtalan Demiryolu Projesi Kapsamında Siirt İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9947)

– SeyyidBattalGazi-2 GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Malatya İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9948)

– Niğde Merkez EDT GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Niğde İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9949)

– İpektepe RES Elektrik Üretim Tesisinin Kapasite Artışının Sağlanması Amacıyla Ağrı İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9950)

– Sorgun RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Yozgat İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9951)

– 154 kV R3-Çorum-1 RES 154 kV Merzifon TM-Kargı TM (Girdi-Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9952)

– 400 kV Mihalıççık GES TM-Yunus Emre TES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9953)

– Çan-2 Termik Santrali Elektrik Üretim Tesisine Ait Kül Depolama Alanının Yapımı Amacıyla Çanakkale İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9954)

– Denizli İli, Çivril İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9955)

– Erzurum İli, Tortum İlçesi, Pehlivanlı Mahallesinin Aynı İlin Uzundere İlçesine Bağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9956)

YÖNETMELİKLER

– Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İstanbul Atlas Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜLER

– Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Ana Statüsü

– Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsü

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2025 Tarihli ve E: 2023/56, K: 2025/16 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2024/27, K: 2025/38 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2025 Tarihli ve E: 2024/1, K: 2025/70 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2025 Tarihli ve E: 2024/22, K: 2025/71 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 9/1/2025 Tarihli ve 2022/49332 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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