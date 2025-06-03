Resmi Gazete'de bugün (3 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



– Bozçakır HES Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Ankara İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9945)



– SeyyidBattalGazi-1 GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Malatya İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9946)



– Siirt-Kurtalan Demiryolu Projesi Kapsamında Siirt İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9947)



– SeyyidBattalGazi-2 GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Malatya İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9948)



– Niğde Merkez EDT GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Niğde İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9949)



– İpektepe RES Elektrik Üretim Tesisinin Kapasite Artışının Sağlanması Amacıyla Ağrı İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9950)



– Sorgun RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Yozgat İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9951)



– 154 kV R3-Çorum-1 RES 154 kV Merzifon TM-Kargı TM (Girdi-Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9952)



– 400 kV Mihalıççık GES TM-Yunus Emre TES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9953)



– Çan-2 Termik Santrali Elektrik Üretim Tesisine Ait Kül Depolama Alanının Yapımı Amacıyla Çanakkale İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9954)



– Denizli İli, Çivril İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9955)



– Erzurum İli, Tortum İlçesi, Pehlivanlı Mahallesinin Aynı İlin Uzundere İlçesine Bağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9956)



YÖNETMELİKLER



– Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– İstanbul Atlas Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



ANA STATÜLER



– Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Ana Statüsü



– Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsü



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2025 Tarihli ve E: 2023/56, K: 2025/16 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2024/27, K: 2025/38 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2025 Tarihli ve E: 2024/1, K: 2025/70 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2025 Tarihli ve E: 2024/22, K: 2025/71 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 9/1/2025 Tarihli ve 2022/49332 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri