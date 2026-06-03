Resmi Gazete'de bugün (3 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)

03.06.2026 08:11

Resmi Gazete'de bugün (3 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı

3 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete kararları.

Aydın Kayar
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Resmi Gazete'de 3 Haziran 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Haziran 2026 tarihli ve 33269 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Sakarya Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2025/219, K: 2026/43 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri