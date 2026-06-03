Resmi Gazete'de bugün (3 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)
03.06.2026 08:11
3 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazete'de 3 Haziran 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Haziran 2026 tarihli ve 33269 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Sakarya Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2025/219, K: 2026/43 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri