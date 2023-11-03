Resmi Gazete'de bugün (3 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs Yönetmeliği
– Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yönetmeliği
– Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Atılım Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2023/6)
– Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
– Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2020/33, K: 2023/161 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2022/12, K: 2023/162 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 12/7/2023 Tarihli ve 2019/42961 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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