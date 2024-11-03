Resmi Gazete'de bugün (3 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 3 Kasım 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Kasım 2024 tarihli ve 31939 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393)
YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARLARI
– Danıştay Altıncı Dairesine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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