Resmi Gazete'de bugün (3 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 3 Kasım 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Kasım 2025 tarihli ve 33066 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Erzurum Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Işık Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
- Etiketler :
- Haberler
- Gündem
- Resmi Gazete