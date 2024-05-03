Resmi Gazete'de bugün (3 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ



TBMM KARARI



1410 Fransa Ulusal Meclisinin 29 Nisan 2024 Tarihli Kararının Kınanmasına Dair Karar



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



YARGITAY KARARLARI



– Yargıtay 4 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri