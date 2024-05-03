Resmi Gazete'de bugün (3 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1410 Fransa Ulusal Meclisinin 29 Nisan 2024 Tarihli Kararının Kınanmasına Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
– Yargıtay 4 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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