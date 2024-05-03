Resmi Gazete'de bugün (3 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 3 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Mayıs 2024 tarihli ve 32535 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (3 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1410 Fransa Ulusal Meclisinin 29 Nisan 2024 Tarihli Kararının Kınanmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

– Yargıtay 4 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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