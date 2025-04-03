Resmi Gazete'de bugün (3 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– İstanbul Üniversitesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri