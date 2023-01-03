Resmi Gazete'de bugün (3 Ocak 2023 Resmi Gazete kararları)

3 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– İstanbul Arel Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞ



– Bazı Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Faaliyet İzni Kapsamlarının Tespitine İlişkin Karar



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2021/90, K: 2022/108 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2022 Tarihli ve 2018/19950 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri