Resmi Gazete'de bugün (3 Ocak 2023 Resmi Gazete kararları)

3 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– İstanbul Arel Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
– Bazı Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Faaliyet İzni Kapsamlarının Tespitine İlişkin Karar
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2021/90, K: 2022/108 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2022 Tarihli ve 2018/19950 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri