Resmi Gazete'de bugün (3 Ocak 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 3 Ocak 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Ocak 2023 tarihli ve 32062 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (3 Ocak 2023 Resmi Gazete kararları)

3 Ocak 2023 tarihli

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İstanbul Arel Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

– Bazı Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Faaliyet İzni Kapsamlarının Tespitine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2021/90, K: 2022/108 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2022 Tarihli ve 2018/19950 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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