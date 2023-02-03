Resmi Gazete'de bugün (3 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 3 Şubat 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Şubat 2023 tarihli ve 32093 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (3 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

– Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Prof. Dr. Zühtü ARSLAN’ın Seçilmesine Dair Karar

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73)

YÖNETMELİKLER

İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

– Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliği

GENELGE

– Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı (2023-2025) ile İlgili 2023/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2022 Tarihli ve 2019/21279 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 1/12/2022 Tarihli ve 2019/12998 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

– Danıştay Onikinci Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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