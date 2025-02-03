Resmi Gazete'de bugün (3 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 3 Şubat 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Şubat 2025 tarihli ve 32802 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (3 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Antalya Belek Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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