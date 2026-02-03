Resmi Gazete'de bugün (3 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün (3 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları)
3 Şubat 2026 Resmi Gazete

Resmi Gazete'de 3 Şubat 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Şubat 2026 tarihli ve 33157 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

 

– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

 

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2026/43)

 

GENELGE

 

– Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030) ile İlgili 2026/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 

TEBLİĞLER

 

– Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2026 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

 

– Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

 

– Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2026 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

 

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/8)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/15)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri