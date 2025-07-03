Resmi Gazete'de bugün (3 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 3 Temmuz 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Temmuz 2025 tarihli ve 32945 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR
– Gümüşhane İli Merkez İlçesine Bağlı Arzularkabaköy Beldesinin Adının “Bahçeli” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
– Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik
– Sigara Filtresi Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
– TİKA Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Yüksek Seçim Kurulu Seçim Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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