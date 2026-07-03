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Resmi Gazete'de bugün (3 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları)

03.07.2026 08:25

Resmi Gazete'de bugün (3 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı

3 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları

NTV - Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de 3 Temmuz 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Temmuz 2026 tarihli ve 33299 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

 

– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 01/07/2026 Tarihli ve 1043 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

 

– Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Arı Zehrinin Toplanmasına İlişkin Yönetmelik

 

– Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği (SHY-7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

 

– 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2026 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

 

– Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

 

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/25)

 

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/27)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

 

– Yargıtay 5. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri