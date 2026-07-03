Resmi Gazete'de bugün (3 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları)
03.07.2026 08:25
3 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'de 3 Temmuz 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Temmuz 2026 tarihli ve 33299 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 01/07/2026 Tarihli ve 1043 Sayılı Kararı
YÖNETMELİKLER
– Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Arı Zehrinin Toplanmasına İlişkin Yönetmelik
– Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği (SHY-7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
– 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2026 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ
– Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/25)
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/27)
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
– Yargıtay 5. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri