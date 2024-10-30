Resmi Gazete'de bugün (30 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 30 Ekim 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 30 Ekim 2024 tarihli ve 32707 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7529 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
– Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 166)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9070)
– Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9071)
– İlaç Etkin Maddesi Üretimi Amaçlı Kenevir Yetiştiriciliği Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9072)
YÖNETMELİKLER
– Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 9073)
– Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
– Yargıtay İç Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
30/10/2024 tarihli ve 32707 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlanmıştır.
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