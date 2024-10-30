Resmi Gazete'de bugün (30 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ



KANUN



7529 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ



– Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 166)



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9070)



– Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9071)



– İlaç Etkin Maddesi Üretimi Amaçlı Kenevir Yetiştiriciliği Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9072)



YÖNETMELİKLER



– Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 9073)



– Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği



– Yargıtay İç Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

30/10/2024 tarihli ve 32707 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlanmıştır.